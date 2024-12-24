Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 14:01

Кардиолог объяснила, для кого наиболее опасен смертельный синдром праздничного сердца

Врач Портнова: Алкоголь может вызвать синдром праздничного сердца на Новый год

В Новый год возрастает риск внезапной смерти из-за синдрома праздничного сердца. Это особый вид аритмии, вызванной алкоголем. Порой даже маленькой дозы достаточно, чтобы стало плохо, особенно для людей, не пьющих в будни, рассказала врач-кардиолог Роксана Портнова.

Кроме того, в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями: гипертония, ожирение, диабет, проблемы с почками, обструктивное апноэ сна. Один-два напитка могут стать для них смертельными.

«Аритмии могут возникнуть сразу после употребления алкоголя либо спустя 12-36 часов после застолья. Наиболее частым симптомом этого синдрома является ощущение учащенного неритмичного сердцебиения с частотой, нередко превышающей 100 ударов в минуту», — пояснила доктор в беседе с URA.ru.

Сердечникам на заметку: Life.ru узнал у Минздрава, как заботиться зимой о главном органе человека
Сердечникам на заметку: Life.ru узнал у Минздрава, как заботиться зимой о главном органе человека

Чтобы свести к минимуму риски смерти от синдрома праздничного сердца, врач советует вовсе не пить, а также контролировать потребление кофеина, соблюдать режим сна и питания. Не менее важен и правильный питьевой режим, подытожила кардиолог.

Если же в Новый год появились проблемы с сердцем, следует немедленно вызвать скорую помощь, а не лежать на диване в надежде, что всё само пройдёт. Счёт в такие моменты идёт на секунды, и чем раньше приедут врачи, тем больше шансов выжить.

Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar