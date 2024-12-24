Кардиолог объяснила, для кого наиболее опасен смертельный синдром праздничного сердца

В Новый год возрастает риск внезапной смерти из-за синдрома праздничного сердца. Это особый вид аритмии, вызванной алкоголем. Порой даже маленькой дозы достаточно, чтобы стало плохо, особенно для людей, не пьющих в будни, рассказала врач-кардиолог Роксана Портнова.

Кроме того, в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями: гипертония, ожирение, диабет, проблемы с почками, обструктивное апноэ сна. Один-два напитка могут стать для них смертельными.

«Аритмии могут возникнуть сразу после употребления алкоголя либо спустя 12-36 часов после застолья. Наиболее частым симптомом этого синдрома является ощущение учащенного неритмичного сердцебиения с частотой, нередко превышающей 100 ударов в минуту», — пояснила доктор в беседе с URA.ru.

Чтобы свести к минимуму риски смерти от синдрома праздничного сердца, врач советует вовсе не пить, а также контролировать потребление кофеина, соблюдать режим сна и питания. Не менее важен и правильный питьевой режим, подытожила кардиолог.