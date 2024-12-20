Сердечникам на заметку: Life.ru узнал у Минздрава, как заботиться зимой о главном органе человека

Здоровые люди обычно легко адаптируются к холодам, однако для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями такая погода может представлять угрозу. Заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России Нана Погосова объяснила, как правильно заботиться о здоровье сердца и сосудов в зимний период.

Низкие температуры приводят к сужению сосудов, что помогает организму сохранять тепло, но при этом создаёт дополнительную нагрузку на сердце. Особенно это опасно для людей с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом — при морозе ниже -15 °C может наступить спазм сосудов, ухудшая кровообращение и вызывая приступ стенокардии.

«Кроме того, в холодное время года снижается общий уровень двигательной активности при стабильном или большем потреблении пищи, увеличивается риск падений на улице, что особенно опасно для пациентов пожилого и старческого возраста, а также при приёме препаратов, снижающих риск тромбообразования», — заявила Погосова.

Чтобы минимизировать риски, необходимо придерживаться рекомендаций врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Если холод провоцирует приступы, важно сообщить об этом специалисту. Правильный выбор одежды помогает защитить сосуды: многослойность, тёплые шарфы, шапки, варежки и обувь снижают риск сосудистых спазмов.

Эксперт отметила, что зимой питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством белка, сезонных овощей и фруктов. Физическая активность должна быть умеренной и безопасной: лучше заниматься дома, а на улице избегать чрезмерных нагрузок. При уборке снега следует работать медленно, с перерывами и использовать лопату небольшого размера, избегая резких движений и задержки дыхания.

Для предотвращения падений стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой и выходить на улицу только в светлое время дня и при хорошей погоде. Также важно отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, так как они способствуют сужению сосудов и могут усугубить ситуацию.