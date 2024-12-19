Дерматолог дала советы по уходу за сухой кожей зимой

В холодное время года многие люди могут замечать, что их кожа стала более сухой. В этот период могут появляться шелушения, покраснения и раздражения, что не только портит внешний вид, но и доставляет дискомфорт человеку. Избежать всех этих проблем можно при помощи грамотного ухода, заявила врач-дерматолог Елена Мошкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Если мы говорим про сухость, нужно брать насыщенный крем, а при себорейном дерматите — специальный лечебный», — подчеркнула эксперт.

Любое ухаживающее средство можно наносить на лицо за полчаса до выхода на улицу. Также медик призвала не вестись на уловки маркетологов и не переплачивать за крема, на упаковке которых написано «зимний». По словам дерматолога, эти средства никак не отличаются от других.