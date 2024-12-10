О каких недугах сигнализируют боли в области сердца у детей: объяснил кардиолог

Так называемые боли в сердце у детей чаще всего не связанны непосредственно с данным органом. Более того, маленький ребёнок не может чётко определить локализацию неприятных ощущений, поэтому грамотно говорить о болях в области сердца или в грудной клетке, объяснил врач-кардиолог Фидель Зарубин.

«И, к счастью, в случае с детьми, эти боли в области сердца связаны непосредственно с проблемами сердца в 15% случаях. А в основном существует достаточно много других причин», — подчеркнул эксперт.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он перечислил недуги, о которых могут сигнализировать боли в области сердца у детей. Зачастую речь идёт о проблемах с позвоночником, к котором относятся сколиозы, остеохондрозы, деформация грудной клетки. Неприятные ощущения могут возникнуть и из-за неумеренных физических нагрузок.

Также ребёнок может жаловаться на боли в сердце через 2-3 недели после ОРВИ. Особенно это актуально, если подросток страдает от ожирения. Сердцу приходится справляться с двойной нагрузкой: лишним весом и повышенным давлением. И в случае вирусного заболевания риск осложнения возрастает, предупредил кардиолог.