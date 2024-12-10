Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 08:10

О каких недугах сигнализируют боли в области сердца у детей: объяснил кардиолог

Врач Зарубин: У детей боли в области сердца связаны с сердцем в 15% случаях

Так называемые боли в сердце у детей чаще всего не связанны непосредственно с данным органом. Более того, маленький ребёнок не может чётко определить локализацию неприятных ощущений, поэтому грамотно говорить о болях в области сердца или в грудной клетке, объяснил врач-кардиолог Фидель Зарубин.

«И, к счастью, в случае с детьми, эти боли в области сердца связаны непосредственно с проблемами сердца в 15% случаях. А в основном существует достаточно много других причин», — подчеркнул эксперт.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он перечислил недуги, о которых могут сигнализировать боли в области сердца у детей. Зачастую речь идёт о проблемах с позвоночником, к котором относятся сколиозы, остеохондрозы, деформация грудной клетки. Неприятные ощущения могут возникнуть и из-за неумеренных физических нагрузок.

Также ребёнок может жаловаться на боли в сердце через 2-3 недели после ОРВИ. Особенно это актуально, если подросток страдает от ожирения. Сердцу приходится справляться с двойной нагрузкой: лишним весом и повышенным давлением. И в случае вирусного заболевания риск осложнения возрастает, предупредил кардиолог.

Он рекомендовал родителям позаботиться о профилактике сердечных заболеваний у детей. В частности, важно следить за уровнем физических нагрузок, режимом сна и отдыха и питанием. По словам врача, в рационе должно быть до 50% овощей и фруктов.

Кардиолог объяснил, когда боль в груди не связана с заболеваниями сердца
Кардиолог объяснил, когда боль в груди не связана с заболеваниями сердца

Ранее кардиолог рассказал, как книги помогают предотвратить инфаркт и инсульт. Кроме того, доктор Мясников предупредил об опасности лекарств от гипертонии.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar