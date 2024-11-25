Кардиолог объяснил, когда боль в груди не связана с заболеваниями сердца

Боль в грудной клетке часто ассоциируется с сердечными заболеваниями, но не всегда является их признаком. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат медицинских наук и кардиолог Олег Рудоманов. По его словам, боль в груди может быть вызвана различными патологиями, не связанными с сердцем, и требует внимательной диагностики.

Среди возможных причин боли в грудной клетке — хронические заболевания позвоночника, такие как остеохондроз, который сопровождается ноющими и тянущими ощущениями, усиливающимися при физической нагрузке. Межрёберная невралгия и защемление нерва также могут вызывать подобные симптомы. Патологии пищеварительной системы, например, гастрит, проявляются ноющей, тупой болью за грудиной, часто связанной с приёмом пищи.

Бронхолёгочные заболевания, такие как бронхит, могут вызывать сильные боли в груди, которые усиливаются при кашле, сопровождаются одышкой и повышенной температурой. Растяжение мышц вследствие неудобного положения тела или резких движений также может стать причиной болевых ощущений.

«Даже незначительные боли в груди требуют консультации врача для своевременного выявления потенциально опасных состояний», — подчёркивает Рудоманов. Диагностический процесс начинается с подробного опроса пациента. Врач выясняет интенсивность, характер, локализацию и распространение боли, а также обстоятельства её возникновения и принятые меры.

Например, при гастрите часто ощущается распирание за грудиной, в то время как при бронхите дискомфорт появляется после нескольких дней кашля. При остеохондрозе неприятные ощущения усиливаются при движении и физической нагрузке. Точное описание симптомов и своевременное обращение к врачу помогут выявить истинную причину боли в грудной клетке и предотвратить развитие осложнений. Не стоит игнорировать даже слабые болевые ощущения, так как они могут быть сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем.