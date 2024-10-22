Даже если не болит: Россиян предупредили о смертельной опасности гастрита

Гастрит зачастую протекает без симптомов, поэтому обнаружить его можно только при медицинском обследовании с помощью биопсии. А знакомые всем боль в желудке и тошнота почти всегда указывают на функциональную диспепсию, которая хоть и сильно портит настроение, но осложнений не даёт. Об этом рассказал гастроэнтеролог Алексей Парамонов, предупредивший о смертельной опасности и необходимости лечения недуга. По его словам, гастрит, если его запустить, может привести к раку желудка.

«Гастрит — это не боль в желудке и не тошнота. Этот тихий, но опасный процесс, который может закончиться атрофическим гастритом, а через него — онкологической трансформацией», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Врач также подчеркнул, что 90% рака желудка является следствием хронического гастрита. Соответственно, если вовремя вылечить недуг, то можно предотвратить онкологию. Для этого необходимо по назначению специалиста принимать комбинацию из четырёх препаратов, чтобы избавиться от бактерии хеликобактер.