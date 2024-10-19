Врач развеяла два популярных мифа о гастрите

В абсолютном большинстве случаев гастрит никак не проявляется. Поэтому распространённое мнение о том, что эта болезнь сопровождается сильными болями в желудке — всего лишь миф, заявила гастроэнтеролог Любовь Лаврова.

«Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Воспалительный процесс протекает в слизистой оболочке, поэтому не может вызывать боль — болевые рецепторы находятся глубже, в толще стенки желудка. Эрозии в желудке тоже находятся в слизистой оболочке и не затрагивают нервно-мышечные окончания, поэтому эрозии тоже не болят. В редких случаях гастрит может проявляться тяжестью в верхней части живота», — объяснила врач в беседе с «Газетой.ru».

Она добавила, что недомогания и боли в области живота могут наблюдаться из-за функциональной диспепсии или других заболеваний ЖКТ. Сам же гастрит протекает бессимптомно и выявить его можно только при помощи биопсии.

Также врач развеяла миф о том, что гастрит вызывает острая или жирная пища. По словам Лавровой, еда никак не влияет на возникновение этого неприятного недуга. Виновником является лишь бактерия Helicobacter Pylori, иногда приём некоторых препаратов или аутоиммунные заболевания.

«Еда не вызывает гастрит. Никакая. Ни кола, ни чипсы, ни шашлык. Поэтому нет смысла соблюдать диету №5 и другие: их отменили еще в 2003 году. Боль после еды может быть симптомом функциональной диспепсии», — рассказала доктор.