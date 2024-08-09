Врач рассказала, еда какой температуры быстро переваривается
Гастроэнтеролог Кардашова: Горячая пища замедляет пищеварение и вызывает гастрит
Температура пищи напрямую влияет на скорость её переваривания. Слишком горячая не только замедляет процесс, но и может стать причиной ожога пищевода, заявила гастроэнтеролог София Кардашова в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам медика, слишком горячая еда может обжигать пищевод и желудок, а это в свою очередь приводит к воспалительным процессам в организме, таким как эзофагит и гастрит. Также любители слишком горячего супа или чая больше других подвержены раку пищевода.
Холодная пища также плохо сказывается на здоровье. Она воздействует на органы ротоглотки, может привести к дискомфорту в желудке и замедлению переваривания. Она быстрее выводится из желудка, поэтому человек быстрее начинает чувствовать голод. Оптимальнее всего есть тёплую пищу, подчеркнула врач. Она переваривается быстрее за счёт того, что организму не нужно тратить энергию на подогрев до нужной температуры или охлаждение.
Кроме горячей пищи риск развития рака пищевода увеличивают курение и алкоголь. Вредно любое повреждение слизистой, будь то механическое (например, при проглатывании твёрдых предметов или плохо пережёванной пищи), термическое (при проглатывании горячей пищи или напитков) или химическое (этим фактором могут быть спиртные напитки).