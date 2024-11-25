Кардиолог рассказал, как книги помогают предотвратить инфаркт и инсульт
Полчаса ежедневного чтения помогут продлить здоровье сердца и сосудов. Обложка © freepik.com / freepik
Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман предложил россиянам неожиданный, но простой способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — регулярное чтение. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор объяснил, как чтение может стать эффективной защитой от инфаркта и инсульта.
Гандельман рассказал, что во время чтения организм вырабатывает меньше веществ, которые сужают сосуды. Это приводит к их расширению и, как следствие, снижению артериального давления. Таким образом, чтение способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы и снижает риск инфаркта и инсульта.
К мнению кардиолога присоединился врач-иммунолог Андрей Продеус. Он подчеркнул, что чтение может также защитить от деменции и болезни Альцгеймера. По его словам, несколько минут с книгой ежедневно помогают поддерживать когнитивные функции и предотвращать возрастные изменения мозга.
Для достижения ощутимого положительного эффекта медики рекомендуют уделять этому процессу не менее 30 минут ежедневно, по крайней мере, шесть дней в неделю. Такой подход позволяет использовать чтение как мощный инструмент в борьбе с опасными заболеваниями.
Таким образом, книги не только расширяют знания, но и становятся важным элементом в поддержании здоровья. Регулярное чтение является доступным и эффективным способом профилактики серьезных заболеваний, что делает его особенно ценным в современном мире.
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