Кардиолог назвал главную опасность сиропов от кашля с лакрицей

Сиропы от кашля способны повысить давление. Такая опасность ждёт россиян, которые принимают лекарства с содержанием лакрицы. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» рассказал кардиолог Герман Гандельман.

«Вещество, которое содержится в лакрице, вмешивается в метаболизм гормонов, более активные гормоны остаются в крови, тем самым задерживают жидкость и повышают артериальное давление», — объяснил кардиолог.

Врач предупредил о неожиданной опасности данных препаратов и предостерёг гипертоников от употребления лакрицы. По словам Гандельмана, врач в больнице обязан уточнить у пациента пьёт ли он сироп с лакрицей если есть жалобы на высокое давление. Также стоит аккуратно выбирать препарат в аптеках, лучше всего перед этим посоветоваться со специалистом.