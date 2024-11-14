Кардиолог назвал главную опасность сиропов от кашля с лакрицей
Кардиолог Гандельман: Сиропы от кашля с лакрицей способны повысить давление
Сиропы от кашля способны повысить давление. Такая опасность ждёт россиян, которые принимают лекарства с содержанием лакрицы. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» рассказал кардиолог Герман Гандельман.
«Вещество, которое содержится в лакрице, вмешивается в метаболизм гормонов, более активные гормоны остаются в крови, тем самым задерживают жидкость и повышают артериальное давление», — объяснил кардиолог.
Врач предупредил о неожиданной опасности данных препаратов и предостерёг гипертоников от употребления лакрицы. По словам Гандельмана, врач в больнице обязан уточнить у пациента пьёт ли он сироп с лакрицей если есть жалобы на высокое давление. Также стоит аккуратно выбирать препарат в аптеках, лучше всего перед этим посоветоваться со специалистом.
Ранее Life.ru рассказывал, что пониженное и повышенное давление способно вызвать инсульт. Важно знать свою норму и постоянно использовать тонометр в случае плохого самочувствия. Помимо этого, инсульт можно распознать с помощью головных болей и общего недомогания. Кстати, данная патология встречается не только у пожилых людей, но и у молодёжи.
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