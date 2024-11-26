Доктор Мясников предупредил об опасности лекарств от гипертонии

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил о скрытых рисках, связанных с популярными препаратами для лечения гипертонии. Мясников отметил, что таблетки от высокого давления, содержащие мочегонные средства, могут провоцировать развитие подагры.

МяЭто заболевание связано с нарушением обмена веществ: мочевая кислота накапливается в организме и образует болезненные отложения в почках и суставах. «Классические мочегонные вызывают подагру. В состав лекарств для гипертоников так или иначе входят мочегонные», — пояснил врач. Он добавил, что сама гипертония также увеличивает риск возникновения подагры.

Мясников рекомендовал тем, кто страдает высоким давлением и подагрой, принимать ингибиторы кальциевых каналов, такие как нифедипин, амлодипин, верапамил и дилтиазем. Эти препараты не только эффективно снижают артериальное давление, но и уменьшают уровень мочевой кислоты. Однако конечное решение о приеме необходимо обсудить со своим лечащим врачом.

В прошлых выпусках программы «О самом главном» Мясников рассказывал, что приём антидепрессантов может спровоцировать гипертонию. Помимо этого, подобные лекарства часто стимулируют набор веса, а еще задерживают в организме воду. Поэтому гипертоникам следует применять их с осторожностью.

Также Мясников предлагал необычный способ снижения давления — завести собаку или кошку. Он объяснил, что положительные эмоции от общения с питомцами могут нормализовать давление. А ещё животные заставляют больше двигаться, что также положительно влияет на здоровье.

Елена Малышева и кардиолог Гандельман тоже давали совет гипертоникам, чтобы снизить давление. Они рекомендовали ручной эспандер.