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22 ноября, 15:43

Доктор Мясников предупредил об опасности пива для диабетиков

Пиво быстро и сильно поднимает сахар в крови. Обложка © freepik.com / freepik

Пиво быстро и сильно поднимает сахар в крови. Обложка © freepik.com / freepik

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности пива для людей с сахарным диабетом. По его словам, пиво является продуктом, который наиболее сильно и быстро поднимает уровень сахара в крови.

«Самый страшный продукт в плане быстрого подъёма сахара в крови — это пиво. Только после него идут белый хлеб и сахар», — отметил врач.

По словам доктора, пиво содержит быстрые углеводы, что объясняет его негативное влияние. «Поэтому все люди, которые любят пиво, с животиками, — все полные», — добавил Мясников, призывая россиян ограничивать употребление этого напитка.

Ранее в передаче «О самом главном» Мясников также упоминал, что заболевания щитовидной железы могут ухудшать работу сердца. Врач также часто выступает с другими полезными высказываниями о здоровье.

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Напоминаем, что до этого врач Мясников сообщил, что частое мочеиспускание может быть признаком несахарного диабета. Он отметил, что в первую очередь необходимо проверить уровень антидиуретического гормона в организме.

Александра Журавская
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