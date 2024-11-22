Доктор Мясников предупредил об опасности пива для диабетиков

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности пива для людей с сахарным диабетом. По его словам, пиво является продуктом, который наиболее сильно и быстро поднимает уровень сахара в крови.

«Самый страшный продукт в плане быстрого подъёма сахара в крови — это пиво. Только после него идут белый хлеб и сахар», — отметил врач.

По словам доктора, пиво содержит быстрые углеводы, что объясняет его негативное влияние. «Поэтому все люди, которые любят пиво, с животиками, — все полные», — добавил Мясников, призывая россиян ограничивать употребление этого напитка.

Ранее в передаче «О самом главном» Мясников также упоминал, что заболевания щитовидной железы могут ухудшать работу сердца. Врач также часто выступает с другими полезными высказываниями о здоровье.