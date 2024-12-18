Больше воды и никакого коньячка: Врач поделилась топовыми лайфхаками, которые облегчат долгий авиаперелёт

Длительные авиаперелёты могут дать серьёзную нагрузку на организм, особенно они опасны для людей с хроническими заболеваниями. Врач-кардиолог НКЦ № 3 Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Людмила Палаткина рассказала Life.ru, как подготовиться к полёту, чтобы избежать неприятных осложнений.

Авиаперелёты, особенно длительные (более шести часов), — ощутимая нагрузка на организм, которая при недостаточно серьёзном отношении способна вызвать массу неприятных симптомов даже у здоровых людей, а у людей с хроническими заболеваниями может спровоцировать их обострение и инициировать опасные для жизни осложнения. В первую очередь это касается пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы Людмила Палаткина Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Для улучшения самочувствия собеседница издания советует надевать на время полёта свободную, не стесняющую движения одежду. От тугих поясов, ремней и плотных тканей лучше отказаться, чтобы не нарушать кровообращение. Долгое пребывание в одной позе, особенно нога на ногу, может привести к тромбозу вен нижних конечностей, предупреждает кардиолог. Хотя бы раз в час необходимо вставать из сидячего положения и прогуливаться по салону. А вот людям с факторами риска тромбоза, такими как пожилой возраст, избыточный вес, курение или недавние операции, рекомендуется использовать компрессионные чулки.

Не менее важно соблюдать питьевой режим: каждые 60 минут нужно выпивать 200–250 миллилитров чистой воды. А вот от кофе и алкоголя перед полётом и во время него лучше отказаться, как и от использования снотворных препаратов, поскольку сон в неудобной позе повышает риск тромбоза. Пациентам с хроническими заболеваниями, по словам Палаткиной, стоит заранее проконсультироваться с лечащим врачом. Все нужные препараты следует взять с собой, избегая использования новых лекарств в день вылета.

«При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться к бортпроводнику. Ответственное отношение к планированию авиаперелёта, особенно длительного, и соблюдение простых правил поведения во время полёта — залог комфортного, безопасного и приятного путешествия», — резюмировала кардиолог.