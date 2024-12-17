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Регион
17 декабря, 14:34

«Возможно, появятся слёзы»: Россиянам рассказали, как совладать с эмоциями во время стресса

Врач Наумова: Во время сильного стресса важно обращать внимание на дыхание

Во время сильного стресса важно обращать внимание на своё дыхание, что поможет вернуть спокойствие и снизить уровень тревоги. Семейный психотерапевт Наталья Наумова рекомендует сосредоточиться на процессе вдоха и выдоха.

«Медленно делаем полный вдох, а затем полный выдох. Повторяем несколько раз. Возможно, появятся слёзы. Это хорошо. Когда человек поплачет, он выйдет из ступора», — отметила специалист в беседе с «Ридусом».

Если же ощущение тревоги и чувство тупика сохраняются на протяжении длительного времени, следует своевременно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Специалист может оценить состояние пациента и, в случае обнаружения патологии, назначить необходимые медикаменты и предоставить направление на психотерапию. Это важно для того, чтобы человек смог проработать свои проблемы и начать путь к выздоровлению, подчеркнула Наумова.

А ранее врач назвал симптомы выгорания в конце года и лучшие способы его побороть. Кроме того, сомнолог объяснил, почему избыток сна не менее опасен, чем его недостаток. А ещё россиянам рассказали, чем грозит сидячий образ жизни.

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Freepik / diana.grytsku

Наталья Демьянова
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