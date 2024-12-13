Выгорание, долги и обманутые ожидания: Врач назвал главные причины предновогодней депрессии
Врач Исаев: Финансовые трудности могут стать причиной предновогодней депрессии
Перед праздниками у людей может появляться депрессивное состояние. Обложка © freepik / azerbaijan_stockers
Праздники обычно ассоциируются с радостью и весельем, но для многих людей они становятся периодом эмоционального спада и депрессивных расстройств. Врач, основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с Life.ru объяснил, что этому способствуют три основных фактора.
В конце года люди часто подводят итоги и сталкиваются с разочарованием, если достигли не всех поставленных целей. По словам эксперта, завышенные ожидания — первая причина подавленности перед Новым годом.
Вторая причина — финансовые трудности. Конец года часто связан с дополнительными расходами — подарки, новогодние праздники, поездки. Это может вызывать стресс и беспокойство о деньгах. И третья причина — переутомление.
Дело может быть и в физическом здоровье: некоторые соматические заболевания могут имитировать симптомы депрессии. Например, человек никак не может проснуться с утра — выглядит как апатия, а на деле это может быть пониженный уровень кортизола. Если понижены уровни серотонина и дофамина, тоже появятся симптомы депрессии — эти нейромедиаторы очень важны для эмоционального равновесия.
Чтобы справиться с предновогодней депрессией, Исаев советует уделить время заботе о себе: больше отдыхать, заниматься любимыми делами и не стесняться просить помощи у близких. Если состояние не улучшается, стоит обратиться к специалисту, поскольку причиной депрессии могут быть скрытые проблемы со здоровьем.
«На основании исследований врач может направить пациента к другим специалистам, чтобы провести более детальные обследования. И тогда получится составить индивидуальный план, как избавить от депрессии и хронической усталости именно вас», — заключил Исаев.
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