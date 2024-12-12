Как защитить себя от травм в Новый год: советы эксперта

В ожидании новогодних праздников, когда дом наполняется ароматами вкусных блюд, а улицы светятся огнями гирлянд и салютов, важно не забыть о безопасности. Врач-травматолог Сергей Климов в интервью URA.ru предупредил о том, какие опасности могут подстерегать в Новый год и как избежать неприятных сюрпризов.

Запуск фейерверков и петард — неотъемлемая часть новогоднего веселья. Однако неправильное обращение с пиротехникой может привести к тяжёлым травмам. Ожоги, повреждения роговицы и даже потеря зрения — вот чем может закончиться неудачный запуск фейерверков. «Если пиротехника попала в глаза, не трите их и ни в коем случае. Не пытайтесь достать инородное тело самостоятельно — это может повредить роговицу. Просто прикройте глаз чистой салфеткой или повязкой и как можно скорее отправляйтесь к офтальмологу», — заверил травматолог.

Время праздников также невозможно представить без мерцающих огоньков гирлянд и свечей. Но они могут быть источником опасности, если не соблюдать элементарные меры предосторожности. Не ставьте свечи рядом с легко воспламеняющимися предметами, такими как ёлка или шторы, и всегда следите за тем, чтобы они не горели без присмотра. Также внимательно проверяйте электрические гирлянды на наличие повреждений, а бенгальские огни держите подальше от одежды и кожи, чтобы избежать ожогов.

Зимний отдых на катках, горках и лыжах может быть не только весёлым, но и опасным. Травмы, такие как ушибы, вывихи и переломы, — нередкие последствия зимних забав. Чтобы избежать их, выбирайте катки с хорошим льдом и обязательно надевайте защитное снаряжение: наколенники, шлемы и налокотники. Катаясь на лыжах или сноуборде, помните о безопасности: выбирайте только подготовленные трассы и избегайте мест с возможными опасными препятствиями. Алкоголь и зимние развлечения несовместимы, так как он снижает координацию и реакцию.

Праздничные столы часто ломятся от угощений, но некоторые блюда, особенно те, которые готовятся заранее, могут стать причиной отравлений. Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, соблюдайте простые правила: тщательно мойте руки перед готовкой, храните продукты в холодильнике и не оставляйте скоропортящиеся блюда при комнатной температуре более двух часов.

К сожалению, избежать травм полностью невозможно, но важно знать, как правильно действовать в случае происшествий. При ожогах от огня или горячих предметов следует охладить поражённую кожу под холодной водой, а затем наложить стерильную повязку.

В случае порезов при готовке необходимо остановить кровотечение и обработать рану антисептиком. При переломах важно зафиксировать повреждённую конечность до прибытия скорой помощи, а при вывихах — обездвижить сустав и приложить холод.

Наличие необходимого набора медикаментов в аптечке поможет оказать первую помощь в случае травм. Важно заранее позаботиться о наличии жаропонижающих, обезболивающих средств, антисептиков, бинтов, пластырей и других важных препаратов.