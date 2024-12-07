Лайфхак для невротиков: Учёный раскрыл, как за 20 минут сжечь в «турбо-печи» гормон стресса

Негативные эмоции от ежедневных мелких неудач обладают накопительным эффектом и суммируются в центральной нервной системе. Согласно новым данным нейронауки, частые тревоги инвалидизируют мозг, который не умеет различать кажущееся и реальное и посылает организму сигналы экстренного реагирования. Лучшим лекарством при таком дистрессовом состоянии является физическая активность, но не длительные силовые нагрузки, а движения, имеющие сложный рисунок. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог, учёный Вячеслав Ананенко.

Ярким примером такой физической нагрузки могут служить танцы или упражнения, к которым тело ещё не привыкло. В этом случае включается две трети мозга, обеспечивающих нейромышечные взаимодействия. Так формируется новая связь мозга с телом, так называемый механизм биологической обратной связи (БОС-механизм).

По словам эксперта, чем сложнее рисунок движений, тем более активным становится БОС-механизм и тем больше вырабатывается антистрессовых нейротрансмиттеров. При такой работе мозга программа накопительного стресса рассыпается: беспорядочные мысли исчезают, а синтезированный дофамин даёт мощный мотивационный заряд. Систематический запуск сложных нейромышечных программ включает синергию совозбуждения более 30 участков коры головного мозга в борьбе с дистрессом, пояснил невролог.

«Если же у вас нет времени для запуска БОС-механизма и выполнения сложных и непривычных упражнений или танцев, можно выполнить обычную аэробную тренировку, акцентируя внимание на её продолжительности, которая должна составить не менее 40 минут с умеренным напряжением. А в случае отсутствия времени на длительные упражнения подойдут и аэробные нагрузки в интенсивном режиме не менее 20 минут — это поистине «золотые» 20 минут для вашего здоровья, сжигающие в «турбо-печи» работающих мышц гормон стресса кортизол», — заключил Вячеслав Ананенко.