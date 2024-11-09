Стресс может серьёзно ударить по зрению, предупредила врач

Стресс обусловлен не только психологической, но и физиологической реакцией организма на внешние раздражители, поэтому в хронической стадии может нанести серьёзный вред здоровью, в том числе нарушить работу органов зрения. Об этом рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.

По её словам, зачастую люди, страдающие от стресса, обращаются к офтальмологам с жалобами на появление так называемых «мушек» и «искр» перед глазами. Последствиями негативного состояния могут стать также частое моргание, светобоязнь, слезотечение и снижение остроты зрения.

«На фоне стресса происходит спазм артерий, увеличивается содержание в организме кислорода, из-за чего возникают зрительные нарушения в виде «мушек», «искр» перед глазами. Эти симптомы преходящие, регрессируют, когда человек расслабляется», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Она также отметила, что стресс может спровоцировать очень опасный недуг — острую центральную серозную хориоретинопатию, то есть отёк центральной зоны сетчатки из-за нарушением проницаемости сосудов. Данное состояние характеризуется «пятном» в поле зрения, искажением линий и резким снижением остроты зрения. При нём необходимо срочное обращение к специалисту, предупредила врач.