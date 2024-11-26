Учёные из Новосибирска выяснили, как стресс влияет на крыс с гипертонией

Учёные Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске провели исследование, которое подтвердило связь между эмоциональным стрессом и развитием заболеваний у крыс. Эксперимент был направлен на изучение влияния стресса на гипоталамус — ключевой центр нейроэндокринной регуляции организма. Его опубликовали в журнале Antioxidants.

В исследовании участвовали две группы крыс: одна с нормальным артериальным давлением, другая — линия НИСАГ, генетически предрасположенная к гипертонии. Обе группы подвергались кратковременному эмоциональному стрессу — им ограничивали подвижность в течение двух часов. После этого учёные анализировали реакцию гипоталамуса. Результаты показали, что в ответ на стресс в гипоталамусе обеих групп активировался процесс окислительного фосфорилирования, вызывающий окислительный стресс.

Однако у гипертензивных крыс реакция была значительно сильнее, потому что задействовала больше генов и продемонстрировала более выраженные изменения в их транскрипции. Среди ключевых генов, которые изменили экспрессию, были выявлены Nos1, Ppargc1a, Abcc1, Srxn1, Cryab, Hspb1 и Fosl1. Из них Abcc1 и Nos1 непосредственно связаны с артериальной гипертензией.

Эти результаты имеют важное значение для понимания биохимических процессов, происходящих в организме при стрессе, особенно у пациентов с гипертонией.Учёные подчёркивают, что полученные данные расширяют понимание наиболее значимых молекулярных мишеней для дальнейших изысканий.

Учёные подчёркивают, что полученные данные расширяют понимание наиболее значимых молекулярных мишеней для дальнейших изысканий. Учёные подчёркивают, что полученные данные расширяют понимание наиболее значимых молекулярных мишеней для дальнейших изысканий.