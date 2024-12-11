Life.ru узнал, как россиянки справляются со стрессом. Уборка и психолог не в топе

В современном мире едва ли есть человек, никогда не сталкивавшийся со стрессом. Бытует мнение, что россиянки часто справляются с этим состоянием с помощью уборки. Так ли это — показал опрос, проведённый СЕО-платформой онлайн-опросов «Кукушка» специально для Life.ru.

По данным исследования, 23% российских женщин испытывают проблемы со сном, у 20% повышенная тревожность, у 19% раздражительность, у 17% стресс, а у 15% слабость и усталость. При этом к психологу со своими проблемами обращаются только 9%, остальные предпочитают использовать другие методы.

Опрос показал, сколько россиянок находятся в стрессе. Фото © Life.ru

Опрос показал, сколько россиянок обращаются за помощью к психологам, чтобы справиться со стрессом. Фото © Life.ru

Так, 41% наших женщин борются с плохим настроением с помощью кино, книг и сериалов. 32% привыкли заедать стресс фастфудом или сладостями, при этом 29% готовят сами, чтобы развеяться. 17% указали пару бокалов вина как способ отвлечься и расслабиться, для 13% это творчество, для 11% — спорт и горячая ванна. И только 2% действительно моют полы, чтобы успокоиться.

Опрос показал, как россиянки справляются со стрессом. Фото © Life.ru

Также дамы признались, что для хорошего самочувствия они хотят больше отдыхать и высыпаться (55%), чаще путешествовать (22%), улучшить отношения с близкими (20%), регулярно заниматься спортом или йогой (16%), найти хобби (11%), работать над карьерой (9%). Только 6% готовы обратиться за профессиональной помощью, чтобы справиться со стрессом.

Опрос показал, что россиянкам нужно для хорошего самочувствия. Фото © Life.ru