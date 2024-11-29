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29 ноября, 16:40

Врачи в ужасе от тренда, из-за которого россиянки заклеивают храпящим мужьям рты

В России появился опасный тренд на заклеивание рта ночью

Россияне начали заклеивать себе рты на ночь, чтобы не храпеть. Как выяснил SHOT, изначально шуточный тренд из тик-тока подхватили инфоцыгане и стали рассказывать, что заклеивать на ночь рот полезно для здоровья: мол, не только от храпа избавит, но ещё и от морщин, тахикардии, астмы и вообще жизнь продлит.

В России появился опасный тренд на заклеивание рта ночью. Видео © SHOT

Медики, которым «посчастливилось» наткнуться на этот тренд, спешат предупредить: причины храпа у каждого индивидуальны, бороться с ним необходимо, чётко соблюдая рекомендации лечащего врача. Заклеивание рта на ночь и вовсе опасно для тех, кто страдает от ринита или сердечно-сосудистых патологий. А для выпившего человека — смертельно опасно.

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А ранее Life.ru рассказывал про другой тренд — на осознанную ходьбу. Психологи говорят, что осознанная ходьба — это практика, которая объединяет физическую активность с вниманием к каждому шагу и моменту. Метод помогает укрепить связь между телом и разумом, снижает стресс и способствует развитию медитативных навыков.

Обложка ©

freepik.com/gpointstudio

Александра Вишнякова
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