Врачи в ужасе от тренда, из-за которого россиянки заклеивают храпящим мужьям рты

Россияне начали заклеивать себе рты на ночь, чтобы не храпеть. Как выяснил SHOT, изначально шуточный тренд из тик-тока подхватили инфоцыгане и стали рассказывать, что заклеивать на ночь рот полезно для здоровья: мол, не только от храпа избавит, но ещё и от морщин, тахикардии, астмы и вообще жизнь продлит.

В России появился опасный тренд на заклеивание рта ночью. Видео © SHOT

Медики, которым «посчастливилось» наткнуться на этот тренд, спешат предупредить: причины храпа у каждого индивидуальны, бороться с ним необходимо, чётко соблюдая рекомендации лечащего врача. Заклеивание рта на ночь и вовсе опасно для тех, кто страдает от ринита или сердечно-сосудистых патологий. А для выпившего человека — смертельно опасно.