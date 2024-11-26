Психолог раскрыла Life.ru главную пользу осознанной ходьбы, захватывающей тренды
Психолог Миллер: Осознанная ходьба помогает снизить уровень стресса
Осознанная ходьба помогает снизить уровень стресса. Обложка © freepik / bedneyimages
Осознанная ходьба — это практика, которая объединяет физическую активность с вниманием к каждому шагу и моменту. Психолог Александра Миллер в беседе с Life.ru рассказала, что этот метод помогает укрепить связь между телом и разумом, снижает стресс и способствует развитию медитативных навыков.
По словам специалиста, осознанная ходьба предполагает сосредоточенность на ощущениях, дыхании и окружающей среде, что делает её формой медитации в движении. Такая практика становится всё более популярной среди тех, кто ищет способы справиться с тревожностью и восстановить внутренний баланс.
Популярность этой практики среди медийных людей может быть связана с современными тенденциями к поиску баланса между физическим и психическим здоровьем. В условиях быстрого темпа жизни и постоянного стресса многие ищут способы расслабления и восстановления.
Миллер подчеркнула, что осознанная ходьба предлагает простой и доступный способ для этого, что делает её привлекательной как для знаменитостей, так и для широкой аудитории. Кроме того, она улучшает понимание своего тела, снижает уровень стресса, повышает энергичность и помогает развить концентрацию. Это доступный и эффективный способ гармонизировать ум и тело, повышая общее качество жизни.
Ранее эксперты назвали регулярную ходьбу эффективной заменой бега. По их словам, ходьба является эффективным методом контроля веса, так как ускоряет обмен веществ при низких рисках травм суставов. Кроме того, пешие прогулки в быстром темпе укрепляют сердечно-сосудистую систему и общую выносливость.