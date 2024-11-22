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22 ноября, 13:28

Способствует похудению: Россиянам предложили эффективную и простую альтернативу бегу

Эксперты назвали регулярную ходьбу эффективной заменой бега

Регулярные прогулки — более простой и доступный способ улучшить самочувствие, чем бег, уверены основатели эксперты Роман Прилипко и Константин Южный. По их словам, ходьба является эффективным методом контроля веса, так как ускоряет обмен веществ при низких рисках травм суставов.

Кроме того, пешие прогулки в быстром темпе укрепляют сердечно-сосудистую систему и общую выносливость. Долгие маршруты способствуют росту энергии и повышению устойчивости к физическим нагрузкам без чрезмерного давления на суставы и мышцы. То есть ими можно заменить интенсивные тренировки.

Собеседники РИАМО отметили, что не только активные виды спорта положительно сказываются на когнитивных функциях. Ходьба тоже улучшает кровообращение, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу мозга. Из-за этого улучшаются настроение, память и концентрация, а также снижается уровень стресса.

Регулярные пешие прогулки полезны в любом возрасте, потому что помогают поддерживать физическую форму, укрепляют мышцы ног и спины, улучшают общее самочувствие. Ходьба — это простой и доступный способ поддержания здоровья, который не уступает бегу по своей эффективности, заключили эксперты.

Врач рассказал, какие прогулки помогут покинуть клуб гипертоников
Врач рассказал, какие прогулки помогут покинуть клуб гипертоников

Ранее россиянам рассказали, как снять усталость с ног после долгой прогулки. Кстати, учёные уже доказали, что часовая прогулка в день продлевает жизнь на несколько лет.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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