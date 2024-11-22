Способствует похудению: Россиянам предложили эффективную и простую альтернативу бегу

Регулярные прогулки — более простой и доступный способ улучшить самочувствие, чем бег, уверены основатели эксперты Роман Прилипко и Константин Южный. По их словам, ходьба является эффективным методом контроля веса, так как ускоряет обмен веществ при низких рисках травм суставов.

Кроме того, пешие прогулки в быстром темпе укрепляют сердечно-сосудистую систему и общую выносливость. Долгие маршруты способствуют росту энергии и повышению устойчивости к физическим нагрузкам без чрезмерного давления на суставы и мышцы. То есть ими можно заменить интенсивные тренировки.

Собеседники РИАМО отметили, что не только активные виды спорта положительно сказываются на когнитивных функциях. Ходьба тоже улучшает кровообращение, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу мозга. Из-за этого улучшаются настроение, память и концентрация, а также снижается уровень стресса.