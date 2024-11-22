Способствует похудению: Россиянам предложили эффективную и простую альтернативу бегу
Эксперты назвали регулярную ходьбу эффективной заменой бега
Регулярные прогулки — более простой и доступный способ улучшить самочувствие, чем бег, уверены основатели эксперты Роман Прилипко и Константин Южный. По их словам, ходьба является эффективным методом контроля веса, так как ускоряет обмен веществ при низких рисках травм суставов.
Кроме того, пешие прогулки в быстром темпе укрепляют сердечно-сосудистую систему и общую выносливость. Долгие маршруты способствуют росту энергии и повышению устойчивости к физическим нагрузкам без чрезмерного давления на суставы и мышцы. То есть ими можно заменить интенсивные тренировки.
Собеседники РИАМО отметили, что не только активные виды спорта положительно сказываются на когнитивных функциях. Ходьба тоже улучшает кровообращение, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу мозга. Из-за этого улучшаются настроение, память и концентрация, а также снижается уровень стресса.
Регулярные пешие прогулки полезны в любом возрасте, потому что помогают поддерживать физическую форму, укрепляют мышцы ног и спины, улучшают общее самочувствие. Ходьба — это простой и доступный способ поддержания здоровья, который не уступает бегу по своей эффективности, заключили эксперты.
Ранее россиянам рассказали, как снять усталость с ног после долгой прогулки. Кстати, учёные уже доказали, что часовая прогулка в день продлевает жизнь на несколько лет.
Life.ru