Как снять усталость с ног после долгой прогулки

Долгие прогулки могут привести к усталости ног, но простые упражнения и правильная обувь помогут справиться с этой проблемой. Врач-остеопат Дмитрий Симкин поделился с изданием «Газета.Ru» рекомендациями, как снять напряжение со стоп и голеностопного сустава.

«Самый простой вариант “разгрузить” стопы и область голеностопного сустава — выполнить обычные вращения стопой из положения стоя», — рассказал врач. Это упражнение знакомо многим с детства и выполняется из положения стоя. Важно делать повороты в обе стороны, избегая резких движений, примерно по десять кругов на каждую сторону.

Для расслабления икроножных мышц и снятия нагрузки с голени врач рекомендует упражнение с оттягиванием носков. Выполнять его можно сидя: сначала растягивать переднюю поверхность голени, потянув носки от себя, затем заднюю — потянув носки на себя. Каждую растяжку нужно удерживать от 30 секунд до минуты. Если одна нога устает или болит сильнее другой, это повод для обращения к специалисту.

Еще один фактор, влияющий на состояние ног, — это обувь. Врач рекомендует выбирать варианты из «дышащих» материалов и с защитой от влаги. Модели на небольшом устойчивом каблуке подходят для прогулок, в то время как угги и обувь на плоской подошве не обеспечивают необходимой поддержки и амортизации. Это может увеличить нагрузку на суставы и позвоночник, а также повысить риск плоскостопия.

Правильная осанка во время ходьбы также важна. Спина должна быть ровной, а живот подтянутым, чтобы избежать наклона туловища вперед, который создает дополнительную нагрузку на передний отдел стопы, вызывая усталость и боль.

Своевременные меры помогут избежать боли и других неприятных последствий. Если к усталости ног добавляется варикозное расширение вен, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.