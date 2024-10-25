Врач рассказал, какие прогулки помогут покинуть клуб гипертоников

Не даром в народе говорят, что движение — это жизнь. И не обязательно нагружать себя тяжёлыми тренировками, даже обычная ходьба способна защитить человека от множества болезней. Особенно полезен такой вид активности для гипертоников. Он понижает давление без всяких таблеток, утверждает кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Доктор разработал для пациентов специальные психодинамические прогулки. При соблюдении нескольких условий можно оздоровиться на годы вперёд. В частности, это должна быть монотонная ходьба в определённом темпе. Заниматься в идеале надо ежедневно, проходя минимум пять-шесть километров и поддерживая скорость 120 шагов в минуту.

«Чтобы усилить лечебный эффект, я разработал такую методологию: это, по сути, ходьба с аудиоподдержкой. В течение часа я иду на дорожке и одновременно даю пациентам, которые включают этот видео- или аудиоурок, оздоравливающие психофизические инструменты. Подсказываю, как концентрироваться, как дышать, как подключать определенные мыслеобразы, чтобы настроить организм на более эффективную работу», — рассказал врач в беседе с RG.ru.

Постоянная ходьба поможет не только гипертоникам, снизив давление, но и людям, страдающим от боли в пояснице. Замечено, что через 30-40 минут равномерной ходьбы напряжение уходит и боли исчезают. Такой вид активности благотворно влияет и на сердце с сосудами, которые питают абсолютно все органы.

«Чем больше сидите — тем быстрее деградация и быстрее приходят болезни», — отметил эксперт.