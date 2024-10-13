С пятки на носок: Врач назвала 10 правил ходьбы, которые помогут не угробить здоровье

С медицинской точки зрения ходьба не представляет никакой опасности для здоровья человека. Однако всё же следует помнить десять основных правил, чтобы заниматься данным видом физической нагрузки без каких-либо негативных последствий, заявила РИА «ФедералПресс» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Во-первых, важна регулярность занятий. По словам медика, чтобы оздоровиться, человеку надо ходить минимум 30 минут в день 5-7 раз в неделю в быстром темпе. Оптимальная скорость —примерно 5-6 км/ч. Также важно обращать внимание на постановку стоп: надо наступать сначала на пятку, а затем на носок. Это снизит нагрузку на суставы и повысит эффективность тренировки.

Также врач заявила о необходимости держать прямо спину, а плечи расслабить. Руки тем временем должны быть согнуты в локтях под углом 90 градусов. Сначала лучше ходить на небольшие дистанции, увеличивая их до 8-10 тысяч шагов в день. Это около пяти-восьми километров.

«Ходить лучше по ровным, мягким поверхностям, например, по дорожкам в парке или по тропинкам в лесу. Грунтовые тропы снизят нагрузку на суставы. Дышать нужно ритмично через нос», — посоветовала терапевт.

Для прогулки надо выбрать обувь с амортизирующей подошвой, одеваться по погоде. Кроме того, нельзя забывать про воду, человеку необходимо 20 мл на килограмм веса в сутки. Чтобы улучшить настроение, следует выбирать пути с красивыми видами.