Учёные определили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить жизнь

Ходьба по 10 минут в день увеличивает продолжительность жизни, рассказал физиолог из Университета Лестера (Британия) Том Йейтс. По его словам, ходьба даёт наиболее заметный результат людям старше 60 лет.

«Увеличение [количества] физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности», — отметил учёный в беседе с Daily Mail.

Кроме того, как утверждает физиолог, для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Как уточнил специалист, ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины — практически на два с половиной года. Чем эта закономерность обусловлена, пока неясно, но в ближайшем будущем исследователи намерены провести ряд экспериментов на данную тему.