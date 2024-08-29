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29 августа, 11:38

Учёные определили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить жизнь

Физиолог Йейтс: Ходьба по 10 минут в день увеличивает продолжительность жизни

Ходьба по 10 минут в день увеличивает продолжительность жизни, рассказал физиолог из Университета Лестера (Британия) Том Йейтс. По его словам, ходьба даёт наиболее заметный результат людям старше 60 лет.

«Увеличение [количества] физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности», — отметил учёный в беседе с Daily Mail.

Кроме того, как утверждает физиолог, для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Как уточнил специалист, ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины — практически на два с половиной года. Чем эта закономерность обусловлена, пока неясно, но в ближайшем будущем исследователи намерены провести ряд экспериментов на данную тему.

А ранее Life.ru поделился простыми шагами для сохранения здоровья коленей на долгие годы. Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы, поэтому важно контролировать свои килограммы и повышать физическую активность.

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Обложка ©

Freepik / wayhomestudio

Наталья Демьянова
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