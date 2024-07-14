4 принципа, которые помогут сохранить здоровье коленей к старости

Колени — это не только одна из самых сложных частей нашего тела, но и наиболее подверженная нагрузкам. Со временем они изнашиваются, если не заботиться о них должным образом. Собрали несколько простых, но действенных принципов, которые помогут сохранить здоровье коленей на долгие годы.

1. Следите за весом

Как сохранить здоровье коленей до старости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Первое, что нужно запомнить: лишний вес негативно влияет на состояние коленей. Каждый килограмм в плюсе увеличивает нагрузку на суставы, что ускоряет их износ и приводит к болезненным ощущениям. Если у вас есть проблемы с лишним весом, постарайтесь скорректировать питание и добавить в свою жизнь больше физической активности. Ну и важно отметить, что это не только облегчит жизнь вашим коленям, но и улучшит общее самочувствие.

2. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Простые советы для здоровых коленей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Физическая активность — залог здоровья коленей. Однако важно выбирать нагрузки средней интенсивности. Пешие прогулки, плавание, йога и лёгкие упражнения на растяжку — отличные варианты. Они помогут укрепить мышцы вокруг коленей, улучшить кровообращение и обеспечить суставы питательными веществами. Но осторожнее — избегайте высокоинтенсивных тренировок и частых прыжков. Они могут только повредить хрящи и связки.

3. Уделяйте внимание правильной обуви

Как правильная обувь влияет на здоровье коленей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Правильная обувь — важный аспект в заботе о здоровье коленей. Избегайте туфель на высоком каблуке и неудобных моделей, которые могут деформировать стопу и увеличить нагрузку на колени. Выбирайте обувь с хорошей амортизацией и поддержкой свода стопы. Это поможет равномерно распределить нагрузку на ноги и уменьшит риск травм.

4. Следите за осанкой

Советы по сохранению здоровья коленных суставов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Правильная осанка играет важную роль в поддержании здоровья коленей. Когда вы держите спину ровно, нагрузка на позвоночник и нижние конечности распределяется равномерно. Плохая осанка может привести к неправильному давлению веса и, как следствие, к увеличенной нагрузке на колени. Уделяйте внимание своему положению при сидении, стоянии и ходьбе. Укрепляйте мышцы спины и брюшного пресса с помощью специальных упражнений, чтобы поддерживать правильную осанку.