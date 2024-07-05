5 "правильных" советов бабушек, которые на деле портят жизнь и калечат здоровье

Слушать бабушек и людей старше себя важно из-за их жизненного опыта, мудрости и знаний. Также старики могут дать ценные советы. Однако не всегда нужно слепо следовать наставлению старших. Важно помнить, что мир меняется и то, что было актуально или правильно в прошлом, не всегда подходит к современной реальности. В каких моментах стоит доверять себе, а не мнению любимой, но уже пожилой бабушки?

1. Плесень на поверхности варенья можно убрать и есть всё остальное

Советы от бабушек, которые могут сильно навредить вашему здоровью. Фото © Freepik

Сколько раз вы слышали от бабушки, что если сверху в только что открытой банке варенья есть плесень, то можно её просто убрать ложкой, а остальное спокойно съесть. Но делать так ни в коем случае нельзя, даже если это ваше любимое клубничное варенье! Продукты, которые уже испортились, следует избегать по нескольким причинам. Во-первых, плесень может производить токсины. Те, попав в организм, в силах ему навредить. Во-вторых, даже если убрать всё с поверхности продукта, есть вероятность, что споры плесени уже проникли глубже в продукт, а их наличие вы не увидите. В-третьих, люди с аллергией или астмой могут испытывать особо острую реакцию на споры. Поэтому важно быть осторожным и избегать употребления продуктов с плесенью.

2. Даже уже пахнущую еду выкидывать нельзя — следует сделать новое блюдо

Ещё одно любимое напутствие бабушек — экономить на всём. Бывало ли так, что вы собирались выкинуть переспелый банан или уже практически протухшую колбасу, но вас останавливали и недовольно качали головой? "Не выбрасывай, сейчас обжарим и можно есть", — говорили они.

Однако слушаться такого совета опасно для здоровья. Не просто так устанавливают срок годности как на сырые, так и на уже приготовленные блюда и продукты. Со временем пища портится, разлагается и становится опасной для употребления после истечения срока годности. Даже если приготовить всё заново, это не устранит возможные проблемы. Потому что наличие бактерий или токсинов обжарка не уберёт.

3. Есть надо по расписанию, и неважно, хочешь или нет

Почему так важно слушать свой организм и есть только при голоде? Фото © Freepik / bearfotos

Многие люди советской закалки привыкли во всём следовать режиму. Распространяется у них это и на приём пищи. Сколько раз вы от бабушки в детстве могли слышать фразу о том, что есть нужно по распорядку, а не когда вздумается. Вот только это не совсем верный подход и от такого правила больше проблем, чем пользы.

В этом тонком вопросе важно слушать свой организм. Внимание к сигналам голода и насыщения помогает установить более здоровую связь с пищей, избегая переедания или недоедания. Питание по нужде организма также способствует удовлетворению физиологических потребностей и помогает в поддержании естественного веса.

4. Грудным молоком можно промывать глаза младенцам

Дикий для современных мамочек совет из прошлого — промывать младенцам глаза грудным молоком. Многие бабушки думают, что эта жидкость для малышей почти что панацея и способна не только защитить, но и даже вылечить. Поэтому можно было встретить советы, что грудное молоко следует закапывать в уши и нос. Стоит ли говорить, что его можно использовать только как питание?

5. Закармливать семью до упора и обязательно угощать сладеньким

Советы от любимой бабушки, которые приведут к больничке. Фото © Freepik