Как понять, что вас уже можно записать в старики: 4 действия, которых молодые не совершают "Молодость в душе", — любят говорить старики с активным образом жизни. Нередко мы встречаем таких в парке с лыжными палками или на пляже. А бывает ли ситуация наоборот, когда по паспорту человеку всего 40, но ведёт он себя как типичный дед? Расскажем, как это понять. 1 июля, 13:15 Молодость ушла: Как понять, что вы ведёте себя как типичный ворчливый старик? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creatista

Главные отличия молодых людей от стариков включают в себя физиологические, психологические и социальные аспекты. Мы знаем, что с возрастом происходят изменения в организме, такие как уменьшение мышечной массы, снижение скорости обмена веществ, изменения в работе органов и систем.

Также у человека меняются приоритеты, ценности, способы мышления и восприятия, когда он становится старше. В связи с этим старики могут иметь другие интересы, предпочтения и образ жизни по сравнению с молодыми. У них могут быть более традиционные взгляды на мир и общество.

Вопрос, кого можно называть стариками, относительный и может зависеть от культуры и контекста. Обычно клеймо старости навешивают на людей пожилого возраста — 65–70 лет. Однако нередко бывает и так, что дед внутри просыпается и в 30 лет. Как понять, что вас можно назвать стариком вне зависимости от цифр в паспорте? Прежде всего, у вас точно появятся эти привычки.

1. Много ворчите по поводу и без

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Любимая привычка стариков — ворчание. Происходит это по разным причинам: от попытки привлечь внимание к себе до способа показать раздражение окружающим. Ворчание также может быть средством выражения эмоций и потребностей, и понимание причин такого поведения способно помочь улучшить коммуникацию и отношения с близкими людьми.

Однако люди более молодые — что в душе, что по паспорту — обычно не ворчат. Они либо начинают открытый диалог, в котором высказывают все неустраивающие их моменты, либо выражают негативные эмоции иным способом. Но если вы ворчите из-за раздражения на шумных подростков или слишком весёлых коллег в офисе, то ведёте себя как старик.

2. Не воспринимаете прогресс и не хотите учиться новому

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Вы никогда не задумывались, почему сейчас дети просят в качестве игрушки новенький смартфон и не хотят играть с простыми кубиками? Всё дело в их мозге, которому нравится впитывать новую информацию и изучать мир вокруг. А вот у стариков со всем новым наблюдаются проблемы.

Развитие технологий происходит настолько быстро, что старикам сложно следить за изменениями и осваивать новые фишки и достижения. Поэтому они отгораживаются от прогресса и сидят в своём мирке, чувствуя себя более комфортно в привычной обстановке.

3. Постоянно вспоминаете былые времена

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Мы привыкли приходить на чай к бабушкам и дедушкам и слушать их бесконечные истории, как хорошо было раньше. Но почему старики так делают? Всё дело в том, что из-за быстро меняющегося мира пожилые люди могут испытывать тревогу и непонимание всего нового. Отсюда и появляется ностальгия по прошлому, ведь те времена были просты и понятны. А главное — уже пройдены.

Поэтому если вы не хотите идти в ногу со временем, меняться и подстраиваться под современные реалии, а продолжаете причитать и жить прошлым, то неважно, сколько вам лет в действительности — мыслите вы, как старик.

4. Появилась привычка всё оставлять на "лучшие времена"

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Замечаете, что теперь не ходите в любимых туфлях просто так, а подаренный позолоченный портсигар хочется положить в сервант и не трогать до лучших времён? Кстати, если у вас есть сервант… это уже повод задуматься, что где-то внутри поселилась бабка или дед.

Молодые люди более легко относятся к вещам, и неважно, сколько те стоят. Они наряжаются по настроению, а не только на праздники; пользуются дорогими гаджетами сейчас и в целом живут моментом. Это и отличает человека, молодого душой, от того, кто уже превратился в пожилую личность.

Переборите свой синдром Плюшкина! На тот свет нажитое добро не заберёшь, поэтому выкидывайте всё сломанное и старое, балуйте себя дорогими покупками, наслаждайтесь каждым днём, а не ждите каких-то особенных, чтобы красиво приодеться или поесть в ресторане. Именно такое мышление превратит вас обратно в молодого.

Авторы Елизавета Терешкова