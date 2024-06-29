10 историй из лихих 90-х, которые правдиво описывают то время

"В детском саду всегда настойчиво требовали принести свои игрушки на время проверки сада комиссией (типа хороший детский сад и море игрушек), и мы приносили. Было у кого так же?" — Истории 90-х.

"А мы с девчонками в детстве играли в резиночки, скакалочки. Одежду на Барби шили. Всей деревней в прятки, лапту играли. Телефонов и техники не было. Кассетами менялись. Клеили плёнку лаком для ногтей! И ещё много-много всего интересного и незабываемого! Такого детства теперь нет у детей", — Истории 90-х.

Правила жизни в 90-е голодные годы из историй граждан СССР. Фото © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе

"Мне было весело в 1992, 1993 годах. Идёшь, бывало, в школу, выходишь из метро — а там пенсионерки на морозе стоят, водкой торгуют. Никаких тебе "предъявите ваш паспорт", никаких тебе "18 плюс", даже слов таких тогда никто не знал. Словом, берёшь у пенсионерки "Пшеничную" — и вперёд, к знаниям. Ну, и к свободе. Очень хорошо. Вообще, когда одним плохо — другим хорошо, таков закон жизни... Я, пожалуй, не буду рассказывать о том, какие были прекрасные, свободные девяностые годы и как мы тогда чудесно жили. Не получается у меня. У меня получается только думать о том, что когда одним хорошо — другим надо стоять на морозе, чтобы хватило на еду. Просто им не досталось свободы. Просто им не повезло", — Истории 90-х.

"Середина 90-х. В Туле впервые появились американские горки. Я сижу на лавочке в некотором отдалении от этой конструкции, рядом два господина лет за 40 интеллигентной наружности в чистых, потрёпанных

пиджаках и галстуках. Беседуют о политике. В общем, похожи на добрых, рассеянных доцентов с какой-нибудь гуманитарной кафедры. Время от времени с этой самой горки американской скатываются вниз вагончики, делают мёртвую петлю и, с грохотом проехав по виляющей колее, возвращаются на базу. Во время каждого спуска оба джентльмена прекращают разговор и провожают это диво взглядом, синхронно поворачивая головы. На четвёртом или пятом проезде один из них вдруг вытянул шею, подслеповато прищурился и, вглядываясь вдаль, возгласил: "Так там же люди!" — Истории 90-х.

Чем эпоха лихих 90-х отличалась от остального СССР? Фото © ТАСС / Виктор Воног

"В юности, в лихие 90-е, иногда приходилось ночевать одной на даче. Честно скажу, было стрёмно. Ибо девчушка 17 лет, а вокруг разгул преступности. На этот случай купила четыре комплекта нижнего мужского белья внушительных размеров, проще сказать, семейные трусы и майки белые. Вечером мочила, отжимала и на верёвку перед домом. Типа амбалов полна хата, только сунься. И вуаля — спала спокойно", — Истории 90-х.

"У меня в детстве все мои ровесники играли в "казаки-разбойники", сдавали бутылки и покупали по 50 копеек "Турбо" и "Лав из", бодяжили "Юппи" и "Инвайт". Пробивали билетики на компостерах в транспорте (это было такое счастье)", — Истории 90-х.

"Я чувствовала, что происходит нечто очень важное в стране. Я помню, как из школы возвращались с девочками домой (все вместе), нельзя было ходить одному (пошли маньяки и т.д.). Помню стрельбу под окнами и как всем двором бежали посмотреть, помню, как выключили свет на диснеевских мультиках (они тогда шли только по воскресеньям вечером) и дети всего района (немаленького) высыпали на улицу выяснять причины", — Истории 90-х.

Ностальгия по лихим 90-м: как тогда жили. Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

"В те годы был жуткий дефицит сладостей. И как-то мама дала денег, зашли мы с подружкой в магазин, а там привезли конфеты "Морские камешки". Дешёвые, нам хватило на кило с хвостиком денег. И мы их сразу все съели, одним махом. Счастье длилось недолго — тошнило потом с неделю. До сих пор камешки эти видеть не могу", — Истории 90-х.

"В детстве пошли купаться с друзьями на карьеры за городом, рядом был небольшой лес. В самом центре карьера был небольшой островок с деревьями. Нас было четверо. Мы плавали и играли около двух часов. Когда уже собирались уходить домой, обнаружили, что наши все вещи украли, в том числе и деньги на проезд. Вот мы и пошли домой все вместе без одежды. Сейчас это весело вспоминать, а тогда было не до смеха", — Истории 90-х.