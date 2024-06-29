93-летний Уоррен Баффетт переписал завещание и раскрыл, кому оставит миллиарды

Председатель американской компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил, что вычеркнул из своего завещания фонд предпринимателя Билла Гейтса и его жены Мелинды, который занимается улучшением здравоохранения, сокращением нищеты и другими социальными вопросами. Миллиардер, который не раз заявлял о намерении оставить детей без наследства, передумал и решил создать для них семейный траст.

"Фонд Гейтса не получит денег после моей смерти. Я очень, очень доволен ценностями моих троих детей и на 100% уверен в том, как они справятся с поставленной задачей", — подчеркнул Баффетт в беседе The Wall Street Journal.

Инвестор спонсировал фонд акционера компании Microsoft более 18 лет. В том году он выделил организации около $43 миллиардов.