93-летний Уоррен Баффетт переписал завещание и раскрыл, кому оставит миллиарды
Инвестор Баффетт вычеркнул из завещания Фонд Гейтса и переписал всё на детей
Уоррен Баффетт. Обложка © ТАСС / Nati Harnik
Председатель американской компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил, что вычеркнул из своего завещания фонд предпринимателя Билла Гейтса и его жены Мелинды, который занимается улучшением здравоохранения, сокращением нищеты и другими социальными вопросами. Миллиардер, который не раз заявлял о намерении оставить детей без наследства, передумал и решил создать для них семейный траст.
"Фонд Гейтса не получит денег после моей смерти. Я очень, очень доволен ценностями моих троих детей и на 100% уверен в том, как они справятся с поставленной задачей", — подчеркнул Баффетт в беседе The Wall Street Journal.
Инвестор спонсировал фонд акционера компании Microsoft более 18 лет. В том году он выделил организации около $43 миллиардов.
Ранее Life.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин оформил завещание и откладывает деньги на старость и похороны. По его словам, он надеется, что у него будет много детей, которым музыкант оставит свои богатства, и признался, что вовсю над этим работает. Артист также надеется, что его имущество не достанется двоюродному брату.