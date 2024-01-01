Forbes посчитал количество миллиардеров из своего списка, умерших в 2023 году

В 2023 году ушёл 21 миллиардер из списка американского журнала Forbes. По данным издания, половина из них были старше 90 лет.

В минувшем году не стало 21 миллиардера, в их числе только одна женщина. Ей оказалась 56-летняя соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Ни, которая последние 20 лет боролась с раком.

В частности, в списке оказались египетский миллиардер и отец возлюбленного принцессы Дианы Мохаммед Аль-Файед, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, один из основателей американской компании Intel Гордон Мур, а также американский музыкант и бизнесмен Джимми Баффет. Последним скончавшимся из списка стал австрийский инженер и предприниматель, основатель компании – производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок. Он умер 27 декабря.