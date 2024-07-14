6 типов современных мужчин: кого ловить, а от кого бежать
Современные мужчины отражают изменения в обществе и культуре. В наши дни найти достойного "кандидата" на совместную жизнь не так уж легко, ведь все такие разные. Однако существуют определённые типажи, по которым можно понять, какой мужчина подходит именно вам.
Одной из ключевых особенностей современного мужчины является стремление к саморазвитию и самопознанию. Сейчас многие представители сильного пола активно занимаются спортом, заботятся о своём здоровье, развивают таланты и увлечения. Они также проявляют интерес к психологии, философии и другим областям, способствующим личностному росту. Однако остались и те представители сильного пола, которым не нравятся тенденции современного общества и они предпочитают быть мужчинами "по старинке". Life.ru рассказал о шести типах современных парней и о том, от кого лучше бежать, а кого хватать.
Кто такой мужчина-метросексуал
Метросексуалы слишком любят себя, поэтому их женщины часто оказываются в тени. Фото © Freepik / halayalex
Этот тип мужчин уделяет большое внимание своему внешнему виду, моде и стилю. Они следят за трендами, ухаживают за собой и могут проводить много времени в магазинах модной одежды и салонах красоты. Их основная проблема — слишком сильная любовь к себе. Дамам, которые привыкли быть в центре внимания, с таким партнёром будет нелегко, ведь метросексуалы всегда перетягивают внимание на себя.
2. Характеристика типа "спортсмен"
Эти мужчины уделяют большое внимание своему физическому состоянию и здоровью. Они активно занимаются спортом, следят за питанием и уделяют много времени тренировкам. Конечно, такие парни всегда в хорошей форме, вот только им придётся соответствовать. В некоторых моментах такая озабоченность спортом и всем, что с ним связано, женщине может надоесть. Также многие спортсмены перестают развиваться в других сферах и прокачивают только тело, забывая про мозг.
3. Чем отличаются мужчины-предприниматели
Предприниматели, как правило, умные и очень целеустремлённые мужчины. Фото © Freepik / prostooleh
Эти мужчины обладают сильным духом, они активно занимаются бизнесом, стремятся к успеху и финансовой независимости. В наше время предприниматель буквально каждый второй, но достигнуть хорошего результата получается не у всех. Прежде чем связать жизнь с бизнесменом, хорошо подумайте, действительно ли его идеи перспективны. Готовы ли вы к тому, что его дело будет важнейшей частью вашей совместной жизни? А к тому, что в какой-то момент бизнес может потерпеть крах? В общем, жить с предпринимателем — сплошные риски. Конечно, таким мужчинам стоит отдать должное, ведь они никогда не сидят на месте и ставят перед собой цели, к которым целенаправленно идут.
4. Какой характер у мужчин с типом "семьянин"
Этот тип мужчин ценит семейные ценности, уделяет много внимания родным, детям и близким. Они стремятся создать уют и гармонию в доме. Семья для таких мужчин всегда на первом месте, однако в других сферах они могут терпеть неудачи. Например, семьянины не всегда хорошо зарабатывают, так как их ценности в первую очередь духовные, а о материальном они думают намного меньше. Реже встречаются мужчины, которые грамотно сочетают и семью, и бизнес. Такой муж — настоящий клад!
5. Какие риски жизни с мужчиной-"приключенцем"
Мужчины, жаждущие приключений, не любят останавливать внимание на одной женщине. Фото © Freepik / svetlanasokolova
"Приключенцы" ищут новые впечатления, адреналин. Они могут быть путешественниками, любителями экстремальных видов спорта или фанатами кочевничества. От женщин им тоже важно получать эмоции, они редко состоят в длительных отношениях, так как это для них скучно. Но если вам всё-таки удалось завоевать сердце мужчины типа "приключенец" и удержать его, то ваша жизнь точно будет интересной, правда, о тихой семейной жизни фантазий лучше не строить.
6. Кто такой мужчина-интеллектуал
Этот тип мужчин увлечён образованием, наукой, искусством и культурой. Они могут быть книжными червями, любителями исследований и обладать глубокими знаниями в различных областях. Такие люди ответственно относятся к тому, чем занимаются, и всегда становятся профессионалами своего дела. Некоторые из них могут очень даже хорошо зарабатывать. Однако есть возможность встретить "фанатика", который, кроме науки или, например, искусства, не будет видеть других целей в жизни.
Каждый из этих типов имеет свои уникальные черты и интересы, и многие мужчины могут сочетать несколько из перечисленных выше типов в разной степени. Но самое главное — слушать своё сердце, ведь оно всегда подскажет, кто вам на самом деле нужен. Ранее Life.ru рассказал о четырёх тайных техниках, которые помогут влюбить и удержать любого.
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