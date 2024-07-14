6 типов современных мужчин: кого ловить, а от кого бежать

Одной из ключевых особенностей современного мужчины является стремление к саморазвитию и самопознанию. Сейчас многие представители сильного пола активно занимаются спортом, заботятся о своём здоровье, развивают таланты и увлечения. Они также проявляют интерес к психологии, философии и другим областям, способствующим личностному росту. Однако остались и те представители сильного пола, которым не нравятся тенденции современного общества и они предпочитают быть мужчинами "по старинке". Life.ru рассказал о шести типах современных парней и о том, от кого лучше бежать, а кого хватать.

Кто такой мужчина-метросексуал

Метросексуалы слишком любят себя, поэтому их женщины часто оказываются в тени. Фото © Freepik / halayalex

Этот тип мужчин уделяет большое внимание своему внешнему виду, моде и стилю. Они следят за трендами, ухаживают за собой и могут проводить много времени в магазинах модной одежды и салонах красоты. Их основная проблема — слишком сильная любовь к себе. Дамам, которые привыкли быть в центре внимания, с таким партнёром будет нелегко, ведь метросексуалы всегда перетягивают внимание на себя.

2. Характеристика типа "спортсмен"

Эти мужчины уделяют большое внимание своему физическому состоянию и здоровью. Они активно занимаются спортом, следят за питанием и уделяют много времени тренировкам. Конечно, такие парни всегда в хорошей форме, вот только им придётся соответствовать. В некоторых моментах такая озабоченность спортом и всем, что с ним связано, женщине может надоесть. Также многие спортсмены перестают развиваться в других сферах и прокачивают только тело, забывая про мозг.

3. Чем отличаются мужчины-предприниматели

Предприниматели, как правило, умные и очень целеустремлённые мужчины. Фото © Freepik / prostooleh

Эти мужчины обладают сильным духом, они активно занимаются бизнесом, стремятся к успеху и финансовой независимости. В наше время предприниматель буквально каждый второй, но достигнуть хорошего результата получается не у всех. Прежде чем связать жизнь с бизнесменом, хорошо подумайте, действительно ли его идеи перспективны. Готовы ли вы к тому, что его дело будет важнейшей частью вашей совместной жизни? А к тому, что в какой-то момент бизнес может потерпеть крах? В общем, жить с предпринимателем — сплошные риски. Конечно, таким мужчинам стоит отдать должное, ведь они никогда не сидят на месте и ставят перед собой цели, к которым целенаправленно идут.

4. Какой характер у мужчин с типом "семьянин"

Этот тип мужчин ценит семейные ценности, уделяет много внимания родным, детям и близким. Они стремятся создать уют и гармонию в доме. Семья для таких мужчин всегда на первом месте, однако в других сферах они могут терпеть неудачи. Например, семьянины не всегда хорошо зарабатывают, так как их ценности в первую очередь духовные, а о материальном они думают намного меньше. Реже встречаются мужчины, которые грамотно сочетают и семью, и бизнес. Такой муж — настоящий клад!

5. Какие риски жизни с мужчиной-"приключенцем"

Мужчины, жаждущие приключений, не любят останавливать внимание на одной женщине. Фото © Freepik / svetlanasokolova

"Приключенцы" ищут новые впечатления, адреналин. Они могут быть путешественниками, любителями экстремальных видов спорта или фанатами кочевничества. От женщин им тоже важно получать эмоции, они редко состоят в длительных отношениях, так как это для них скучно. Но если вам всё-таки удалось завоевать сердце мужчины типа "приключенец" и удержать его, то ваша жизнь точно будет интересной, правда, о тихой семейной жизни фантазий лучше не строить.

6. Кто такой мужчина-интеллектуал

Этот тип мужчин увлечён образованием, наукой, искусством и культурой. Они могут быть книжными червями, любителями исследований и обладать глубокими знаниями в различных областях. Такие люди ответственно относятся к тому, чем занимаются, и всегда становятся профессионалами своего дела. Некоторые из них могут очень даже хорошо зарабатывать. Однако есть возможность встретить "фанатика", который, кроме науки или, например, искусства, не будет видеть других целей в жизни.