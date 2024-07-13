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13 июля, 14:38

Учёные объяснили феномен любви с первого взгляда и мурашек при знакомстве

Nature: Взаимная симпатия с первого взгляда возникает из-за сонастройки дыхания

Учёные из Израиля считают, что симпатия между мужчиной и женщиной с первого взгляда возникает из-за мгновенной синхронизации сердцебиения и дыхания. Также у потенциальной пары совпадает электрическая активность кожи. Статья исследователей опубликована в научном журнале Nature.

"Если "физика" совпадает, то уже через две минуты будущие партнёры демонстрируют высокую синхронизацию с движениями друг друга и схожий уровень электрической активности кожи, который измерялся с помощью специальных браслетов", объясняется в проведённом исследовании.

Психологи провели ряд экспериментов, по результатам которых им удалось выяснить, что у мужчин и женщин "мурашки" бегут по коже сразу же после встречи из-за сонастройки дыхания и сердечного ритма. Как отмечено в исследовании, достаточно провести за общением всего две минуты.

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Unsplash / Brooke Cagle

Мария Любицкая
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