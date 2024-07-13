Учёные выяснили новую удручающую причину измен

Несмотря на распространённое мнение о том, что измены в отношениях происходят из-за холодности возлюбленных или частых ссор, выяснилось, что неверность не зависит от посторонних факторов. Исследование учёных американского Калифорнийского государственного университета на данную тему было опубликовано в журнале Deviant Behavior.

По словам специалистов, ключевыми причинами измен являются индивидуальные склонности человека, например собственная приверженность отношениям или порог искушения.

"Решение о неверности — это исключительно индивидуалистическое качество, в котором партнёр (которому изменяют. — Прим. Life.ru) не должен быть виноват, поскольку более частый секс и развитие более глубокой связи с партнёром не служат сдерживающим фактором для неверности", — говорится в исследовании.

Результаты работы доказывают, что такие популярные причины неверности, как частые ссоры и недопонимание, являются лишь отговоркой. Примечательно, что итоги проведённого эксперимента сильно контрастируют с исследованием 2020 года. Тогда учёные объяснили измены и недостаток любви более длительными романами и частыми публичными свиданиями с партнёром.

В ещё одном исследовании (от 2017 года) специалисты пришли к выводу, что угроза измены связана с внешними данными партнёра. Как оказалось, чем человек красивее в общепринятом понимании, тем чаще к нему проявляет внимание противоположный пол, косвенно склоняя к неверности. Всего, по данным учёных, около 16% супружеских пар переживали неверность, при этом 57% из-за этого решились подать на развод.

"Общение и доверие являются основными элементами здоровых отношений. Когда они терпят неудачу, отношения обречены на провал", — говорится в статье.