Проктолог назвала самые опасные сидячие профессии

В наше время почти каждый работающий россиянин проводит время за компьютером. Однако есть профессии, где люди сильнее всего страдают от сидячей трудовой деятельности. О них в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-проктолог Анастасия Травникова.

"Самая вредная сидячая работа у финансистов и айтишников. Они проводят почти всё рабочее время за компьютером примерно в 95% случаев. Им немного уступают логисты, сотрудники маркетинга и PR, а также госслужащие — около 80% случаев", — предупредила доктор "СМ-Клиники".

По словам специалиста, большая часть представителей вышеуказанных профессий даже свой обеденный перерыв проводит в офисном кресле. Врач предупредила, что малоподвижный образ жизни может стать причиной многих бед, в числе которых развитие ожирения, застой венозной крови в малом тазу, следствием которого является геморрой.

"Если ваша работа в основном связана с сидячим образом жизни, всё-таки старайтесь в течение дня больше двигаться. Для профилактики геморроя полезна любая физическая активность — занятия спортом, например плаванием (не менее получаса 2–3 раза в неделю), ходьба на свежем воздухе, йога, даже небольшая разминка в перерывах между работой", — посоветовала Травникова.

По её словам, даже несколько минут умеренной физической нагрузки на рабочем месте помогут предотвратить застой крови в органах малого таза и сохранить хорошее самочувствие.