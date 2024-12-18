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18 декабря, 16:09

Врач предупредила о синдроме праздничного сердца, который грозит смертью на Новый год

Врач Чернышова: От синдрома праздничного сердца из-за алкоголя можно умереть

В период длительных новогодних выходных некоторые россияне, сами того не подозревая, могут внезапно умереть. Риск смертельного исхода увеличивается из-за синдрома праздничного сердца, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Это ситуация, когда человек в обычной жизни не пьёт, а в дни праздников употребляет больше нормы алкоголя. Это может привести к нарушению сердечного ритма и смерти, объяснила доктор в интервью aif.ru.

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В целом, по словам врача, если есть сердечно-сосудистые заболевания, во время длительных застолий они могут обостриться. Чернышова сослалась на статистику, согласной которой в Новый год происходит много инфарктов миокарда. Положение усугубляет привычка людей откладывать поход к специалисту на потом в надежде, что «полежу и скоро отпустит». Здесь важно успеть в первые минуты, поэтому при любых симптомах инфаркта, надо немедленно вызывать скорую помощь, заключила медик.

Ранее Life.ru рассказывал о нетипичных признаках инфаркта, которые маскируются под другие болезни. Например, на проблемы с сердцем может указывать холодный пот. Тошнота, изжога, несварение желудка и боль в животе также порой являются симптомами инфаркта, а не гастрита. Головокружения, чувство паники, нехватка воздуха — повод проверить своё состояние.

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Freepik / Drazen Zigic

Алёна Зиновьева
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