Врач предупредила о синдроме праздничного сердца, который грозит смертью на Новый год

В период длительных новогодних выходных некоторые россияне, сами того не подозревая, могут внезапно умереть. Риск смертельного исхода увеличивается из-за синдрома праздничного сердца, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Это ситуация, когда человек в обычной жизни не пьёт, а в дни праздников употребляет больше нормы алкоголя. Это может привести к нарушению сердечного ритма и смерти, объяснила доктор в интервью aif.ru.

В целом, по словам врача, если есть сердечно-сосудистые заболевания, во время длительных застолий они могут обостриться. Чернышова сослалась на статистику, согласной которой в Новый год происходит много инфарктов миокарда. Положение усугубляет привычка людей откладывать поход к специалисту на потом в надежде, что «полежу и скоро отпустит». Здесь важно успеть в первые минуты, поэтому при любых симптомах инфаркта, надо немедленно вызывать скорую помощь, заключила медик.