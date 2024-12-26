Назван самый безопасный алкогольный напиток

Белое сухое вино является наименее опасным среди всех алкогольных напитков. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь «нерабочих» дней: советы ведущих врачей Москвы».

«Наименее опасно – это белое сухое вино», — передаёт слова Сазоновой РИА «Новости».

Среди самых неблагоприятных для организма человека оказались напитки с высоким градусом, поэтому от чрезмерного потребления крепкого алкоголя нарколог призвала отказаться в новогодние праздники.

«Не нужно совмещать алкоголь со сладкими напитками и сладкой едой, потому что в таком случае переработка алкоголя замедляется. Что касается газированных напитков, алкогольных и безалкогольных, дело в том, что всасывание алкоголя за счёт пузырьков газа происходит быстрее», — подчеркнула Сазонова.

Также врач не рекомендовала пить алкоголь на голодный желудок, так как при подобном раскладе токсическое воздействие на организм будет увеличено. Следует отказаться от распития спиртного с самого утра и в течение дня 31 декабря. В лучшем случае человек проспит праздник, а в худшем — рискует попасть в наркологический стационар с острым отравлением.

Употребление алкоголя сверх меры чревато получением различных травм. По словам Сазоновой, статистика неумолима: около 70% травм россияне получают в состоянии алкогольного опьянения.