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22 января, 11:54

«‎Эпидемия мигрени» одолела россиян после выхода на работу с новогодних каникул

Неврологи Комаров и Медведева рассказали о наплыве пациентов с головной болью

После новогоднего периода в течение 10-11 дней пациенты начали активно жаловаться на головную боль. Обычно это происходит из-за того, что все 10 дней выходных люди проводят вообще не правильно, с точки зрения здорового образа жизни. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

«Мигрень – это наследственно обусловленное заболевание, а головная боль может быть, например, от похмелья. Обычно она связана с тем, что было 10 дней выходных, и не все их провели правильно. Я бы не сказал, что учащённые жалобы на головные боли появляются из-за стресса от выхода на работу. Обычно это может быть одним из факторов и касается тех, кто не любит свою работу. Остальные, кто любит работу и получает зарплату, я думаю, с удовольствием вышли, потому что за 10 дней деньги уже кончились»

Александр Комаров

Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие»

«Мигрень – это наследственно обусловленное заболевание, а головная боль может быть, например, от похмелья. Обычно она связана с тем, что было 10 дней выходных, и не все их провели правильно. Я бы не сказал, что учащённые жалобы на головные боли появляются из-за стресса от выхода на работу. Обычно это может быть одним из факторов и касается тех, кто не любит свою работу. Остальные, кто любит работу и получает зарплату, я думаю, с удовольствием вышли, потому что за 10 дней деньги уже кончились»
«Мигрень – это наследственно обусловленное заболевание, а головная боль может быть, например, от похмелья. Обычно она связана с тем, что было 10 дней выходных, и не все их провели правильно. Я бы не сказал, что учащённые жалобы на головные боли появляются из-за стресса от выхода на работу. Обычно это может быть одним из факторов и касается тех, кто не любит свою работу. Остальные, кто любит работу и получает зарплату, я думаю, с удовольствием вышли, потому что за 10 дней деньги уже кончились»

Сейчас же неврологи начали чаще встречаться с головными болями, напряжениями, замедленными эффектами похмелья, а буквально через неделю появится именно мигрень — из-за потепления и атмосферного давления. По словам врача-невролога Марии Медведевой, обычно мигрени связаны не только с магнитными бурями, но и с загруженностью людей и психофрагматическими заболеваниями.

«В конце 2024 года обращений с жалобами на головную боль было меньше, чем обычно, или примерно столько же. А вот сейчас, после праздников, обращений стало чуть больше. Плюс, в конце года, даже если стресс накопился, не все хотят идти к врачу из-за большой загруженности и начинают заниматься этим после праздников»

Мария Медведева

Врач-невролог

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Ранее Life.ru рассказал, что в зимнее время часто может появляться головная боль на морозе. Обычно это происходит из-за анатомических особенностей человека. То есть начинают напрягаться мышцы под действием холода, а поверхностные сосуды при этом сужаются. Головные боли зимой, кстати, могут возникнуть даже без долгих прогулок в -30 градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Андрей Горяничев
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