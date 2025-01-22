«‎Эпидемия мигрени» одолела россиян после выхода на работу с новогодних каникул

«Мигрень – это наследственно обусловленное заболевание, а головная боль может быть, например, от похмелья. Обычно она связана с тем, что было 10 дней выходных, и не все их провели правильно. Я бы не сказал, что учащённые жалобы на головные боли появляются из-за стресса от выхода на работу. Обычно это может быть одним из факторов и касается тех, кто не любит свою работу. Остальные, кто любит работу и получает зарплату, я думаю, с удовольствием вышли, потому что за 10 дней деньги уже кончились»