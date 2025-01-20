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20 января, 11:31

«Мозг истощается»: Любителей рилсов и прочих коротких видео предупредили о серьёзной опасности

Невролог Новосёлов: Постоянный просмотр коротких видео разрушает мозг человека

Постоянный просмотр коротких видео разрушает мозг, предупредил врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новосёлов. Он подчеркнул, что в процессе эволюции человек столкнулся с большими объёмами информационного шума, уровень которого сегодня наиболее высок.

Эксперт отметил, что человек не привык к непрерывному потоку зрительной информации. А больше всего под негативное воздействие попадают подростки, у которых мозг находится в процессе формирования. Информационный шум, в том числе короткие видео, приводит к сужению сосудов головного мозга и активации возбудительных процессов.

«В итоге процессы, которые поддерживают энергообеспечение работы клеток головного мозга, не включаются, и мозг истощается. Поэтому так называемое выпадение нейронов стало происходить быстрее», — объяснил собеседник «Вечерней Москвы».

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Борис Эльфанд
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