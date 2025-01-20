«Мозг истощается»: Любителей рилсов и прочих коротких видео предупредили о серьёзной опасности

Постоянный просмотр коротких видео разрушает мозг, предупредил врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новосёлов. Он подчеркнул, что в процессе эволюции человек столкнулся с большими объёмами информационного шума, уровень которого сегодня наиболее высок.

Эксперт отметил, что человек не привык к непрерывному потоку зрительной информации. А больше всего под негативное воздействие попадают подростки, у которых мозг находится в процессе формирования. Информационный шум, в том числе короткие видео, приводит к сужению сосудов головного мозга и активации возбудительных процессов.