«Мозг истощается»: Любителей рилсов и прочих коротких видео предупредили о серьёзной опасности
Невролог Новосёлов: Постоянный просмотр коротких видео разрушает мозг человека
Постоянный просмотр коротких видео разрушает мозг, предупредил врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новосёлов. Он подчеркнул, что в процессе эволюции человек столкнулся с большими объёмами информационного шума, уровень которого сегодня наиболее высок.
Эксперт отметил, что человек не привык к непрерывному потоку зрительной информации. А больше всего под негативное воздействие попадают подростки, у которых мозг находится в процессе формирования. Информационный шум, в том числе короткие видео, приводит к сужению сосудов головного мозга и активации возбудительных процессов.
«В итоге процессы, которые поддерживают энергообеспечение работы клеток головного мозга, не включаются, и мозг истощается. Поэтому так называемое выпадение нейронов стало происходить быстрее», — объяснил собеседник «Вечерней Москвы».