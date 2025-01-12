Невролог рассказала, в каких случаях головная боль представляет серьёзную опасность

Головная боль считается одним из самых распространённых недугов и причин обращения к врачу, однако в ряде случаев она может представлять серьёзную опасность для здоровья. Об этом «Газете.ru» рассказала детский невролог высшей категории Галина Неврюзина.

По её словам, частые приступы головной боли указывают на патологию. Врач обратила внимание на важность диагностики причин недуга, потому что зачастую головная боль может быть симптомом характерной для пубертатного возраста вегетососудистой дистонии или других опасных болезней.