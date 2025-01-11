Терапевт рассказала, сколько минут жизни отнимает одна сигарета

О вреде курения сегодня знают даже дети. Эта привычка медленно «убивает» здоровье и отбирает драгоценные годы жизни. Как рассказала врач-терапевт Анна Симбирцева, одна лишь выкуренная сигарета в день сокращает жизнь мужчины на 17 минут, а женщины — на 22 минуты.

«Согласно исследованиям учёных из Оксфорда, в одном из которых за 30 тысячами курящих наблюдали в течение 50 лет, а в другом оценивали здоровье более миллиона курящих женщин, продолжительность жизни тех, кто не бросил курить, была ниже ожидаемой на 10 лет для мужчин и на 11 лет для женщин», — поделилась пугающими результатами доктор в беседе с «Газетой.ru».

По словам терапевта, опасность курения заключается не только в никотине, но и в смоле, а также в продуктах горения. Табачный дым состоит из тысяч химических веществ, более 70 из них способны вызвать онкологию. Дым мгновенно всасывается в кровь, оказывая влияние абсолютно на всё, в том числе на мозг, сердце, сосуды, слизистые рта, носа и дыхательные пути. Всё это чревато учащением сердцебиения, ухудшением концентрации внимания, повышением давления, нарушением иммунитета и пр.