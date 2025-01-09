Врач объяснила, как избавиться от вредных привычек с помощью календаря

Новый год, как правило, принято начинать с чистого листа. Это касается не только бытовых проблем, работы и взаимоотношений с родственниками, но и вредных привычек. Избавиться от них бывает не так-то просто. Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как это сделать с минимальными потерями для психологического состояния и самочувствия.

Первым шагом на пути к решению проблемы является осознание, что она есть, заявила медик в интервью kp.ru.

«Это очень важный шаг: подумается, от чего вы ГОТОВЫ избавиться в первую очередь. Не от чего надо, а от чего действительно готовы, то есть внутренне созрели», — отметила она.

Далее надо взять лист и записать всё, что мешает вам жить. Например, можно написать: «Хочу бросить … (алкоголь, курение, сидячий образ жизни, фастфуд)». Поймите, что для этого надо сделать. Если вы хотите высыпаться, то надо поставить цель ложиться в 23 часа, а не сидеть с гаджетом по ночам. Действия следует расписать по пунктам: купить шторы блэк-аут, договориться с партнёром откладывать телефон в 22:30, идти в душ и пр.

Этот календарь со списком задач следует повесить на видное место. Чтобы не перегореть раньше времени, необходимо поэтапно вводить в свою жизнь новые привычки. По словам врача, можно намечать по одной цели раз в месяц. Для удобства можно прописать конкретные даты: хочу бросить пить к 8 марта 2025 году, отказаться от сигарет к 31 декабря.

«Чёткая, конкретная точка, от которой начинается другая жизнь. Когда есть такая ступенька, уже возникает азарт, интерес — а справлюсь ли, а как будут реагировать друзья?» — подметила эксперт.