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3 января, 09:31

«Почти не осталось друзей»: Самбурская отпраздновала три года без алкоголя

Актриса Самбурская заявила, что три года назад отказалась от вредных привычек

Настасья Самбурская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Настасья Самбурская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Актриса и певица Настасья Самбурская отметила Новый год без алкоголя — уже третий подряд по счёту. О своей победе над вредными привычками артистка рассказала в соцсетях.

«Сегодня отмечаю ровно три года без алкоголя и сигарет (пожизненная аскеза). Из минусов — у меня почти не осталось друзей», — написала артистка.

Актриса уже на протяжении трёх лет ведёт трезвый образ жизни. Для неё это является настоящим праздником, который теперь также стал частью Нового года. Самбурская отказалась ещё и от курения. Она взяла пожизненную аскезу, то есть, добровольно ограничивает себя в чём-либо. По её словам, на пути к славе ей пришлось нелегко. Вместе с вредными привычками отсеялись и «лишние» люди, отметила певица.

Тем не менее артистку поддерживают её коллеги. Например, телеведущая Алена Водонаева назвала Самбурскую «Нашим человеком!». А вот экс-жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза отметила, что ей приятно наблюдать за пропагандой трезвого образа жизни.

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А ранее Life.ru писал, что актриса Настасья Самбурская попала в негласный чёрный список артистов. По словам звезды, её воспринимают как «персону нон грата», хотя причина такой ситуации ей до конца непонятна.

Дарья Нарыкова
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