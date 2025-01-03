«Почти не осталось друзей»: Самбурская отпраздновала три года без алкоголя

Актриса и певица Настасья Самбурская отметила Новый год без алкоголя — уже третий подряд по счёту. О своей победе над вредными привычками артистка рассказала в соцсетях.

«Сегодня отмечаю ровно три года без алкоголя и сигарет (пожизненная аскеза). Из минусов — у меня почти не осталось друзей», — написала артистка.

Актриса уже на протяжении трёх лет ведёт трезвый образ жизни. Для неё это является настоящим праздником, который теперь также стал частью Нового года. Самбурская отказалась ещё и от курения. Она взяла пожизненную аскезу, то есть, добровольно ограничивает себя в чём-либо. По её словам, на пути к славе ей пришлось нелегко. Вместе с вредными привычками отсеялись и «лишние» люди, отметила певица.

Тем не менее артистку поддерживают её коллеги. Например, телеведущая Алена Водонаева назвала Самбурскую «Нашим человеком!». А вот экс-жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза отметила, что ей приятно наблюдать за пропагандой трезвого образа жизни.