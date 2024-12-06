Актриса Настасья Самбурская пожаловалась, что попала в чёрный список артистов

Известная певица и актриса Настасья Самбурская, завоевавшая популярность благодаря роли в сериале «Универ», поделилась в интервью своими переживаниями. Актриса оказалась в негласном чёрном списке артистов, что существенно мешает карьере в музыкальной индустрии. Об этом она рассказала в ютуб-шоу «Пацаны».

По словам Самбурской, она столкнулась с несправедливостью в определённых кругах шоу-бизнеса. Звезда считает, что её воспринимают как «персону нон грата», хотя причина такой ситуации ей до конца не ясна. Настасья уверяет, что её профессионализм и талант не вызывают сомнений, ведь она «поёт хорошо».

«Меня раздражают подковёрные вещи за моей спиной. Узнала, что нахожусь в стоп-листе, хотя ничего никому не сделала», — заявила артистка. Она подчеркнула, что такое отношение сильно её огорчило и вызвало возмущение.

Самбурская также выразила негодование по поводу сложившейся системы, в которой судьба артистов оказывается в руках небольшой группы людей. Она отметила, что хочет честно работать, но сталкивается с искусственными преградами.

Певица активно развивает свою музыкальную карьеру, но теперь ей приходится бороться не только за признание слушателей, но и с закрытыми дверями в профессиональной среде. Несмотря на это, Самбурская не опускает руки и продолжает идти к своим целям.

Поклонники артистки выразили ей поддержку в комментариях, назвав Настасью смелой и честной. Многие уверены, что её талант и харизма помогут преодолеть все препятствия. Ситуация вокруг негласных списков и влияния кулуарных решений на карьеру артистов давно вызывает бурные обсуждения в обществе. История Настасьи Самбурской стала ещё одним примером того, как непрозрачность шоу-бизнеса может создавать проблемы даже для ярких и талантливых личностей.