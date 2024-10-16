Самбурская одним словом высказалась о своей тайной свадьбе
Актриса Настасья Самбурская опровергла, что тайно вышла замуж
Настасья Самбурская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya
Актриса Настасья Самбурская лаконично прокомментировала новость о том, что она якобы тайно вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие. Для этого ей хватило всего одного слова.
«Врут», — кратко написала Самбурская под скриншотом новости.
Также актриса не удержалась от ответа одной из подписчиц, которая упомянула предыдущий брак Самбурской, продлившийся три месяца. Артистка посоветовала комментатору не следить за чужой половой жизнью и вспомнила об избиениях прошлого возлюбленного.
Напомним, что ранее генеральный продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов заявил, что Самбурская отправилась в свадебное путешествие. Он пожелал Настасье Самбурской любви и всего наилучшего. Своего избранника актриса показала подписчикам только в июне.