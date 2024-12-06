Врач назвал привычку, которая ведёт к разрушению сердца

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой. Об этом он заявил на странице компании «Healthspan» в соцсетях.

Рассказывая о методах поддержания здоровья сердце, Джонс призвал отказаться от курения. Он добавил, что сердце буквально ненавидит эту привычку. «Курение вредно для сердечно-сосудистой системы, нарушает кровообращение, повышает уровень холестерина и способствует образованию тромбов, что значительно увеличивает риск инфаркта», — отметил врач.

Специалист также отметил важность поддержания здорового веса и регулярных физических упражнений. «Физическая активность способствует укреплению сердечных мышц, улучшает кровообращение и помогает контролировать артериальное давление», — уточнил Джонс. Помимо этого, он напомнил, что тренировки не только способствуют укреплению сердца, но и повышают уровень энергии, что в свою очередь благоприятно сказывается на общем состоянии организма.

Кроме того, доктор посоветовал следить за уровнем холестерина, так как его избыток может привести к проблемам с сердцем. «Высокий уровень холестерина является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, он может образовывать бляшки в артериях, что ограничивает кровоток и повышает вероятность инфаркта», — пояснил Хилари.

По словам эксперта, соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки и контроль уровня холестерина — это основа для поддержания сердца в хорошем состоянии и предотвращения множества заболеваний.