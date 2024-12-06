Врач назвал привычку, которая ведёт к разрушению сердца
Курение для сердца вреднее всего. Обложка © freepik.com / freepik
Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой. Об этом он заявил на странице компании «Healthspan» в соцсетях.
Рассказывая о методах поддержания здоровья сердце, Джонс призвал отказаться от курения. Он добавил, что сердце буквально ненавидит эту привычку. «Курение вредно для сердечно-сосудистой системы, нарушает кровообращение, повышает уровень холестерина и способствует образованию тромбов, что значительно увеличивает риск инфаркта», — отметил врач.
Специалист также отметил важность поддержания здорового веса и регулярных физических упражнений. «Физическая активность способствует укреплению сердечных мышц, улучшает кровообращение и помогает контролировать артериальное давление», — уточнил Джонс. Помимо этого, он напомнил, что тренировки не только способствуют укреплению сердца, но и повышают уровень энергии, что в свою очередь благоприятно сказывается на общем состоянии организма.
Кроме того, доктор посоветовал следить за уровнем холестерина, так как его избыток может привести к проблемам с сердцем. «Высокий уровень холестерина является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, он может образовывать бляшки в артериях, что ограничивает кровоток и повышает вероятность инфаркта», — пояснил Хилари.
По словам эксперта, соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки и контроль уровня холестерина — это основа для поддержания сердца в хорошем состоянии и предотвращения множества заболеваний.
Напомним, недавно врач объяснила, как скажется на россиянах запрет на сигареты для родившихся после 2009 года. По словам эксперта, отказ от вредной привычки может на несколько лет продлить жизнь.