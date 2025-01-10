Михаил Боярский отказался бросать курить даже после рекомендации врачей

Известный российский актёр Михаил Боярский не намерен отказываться от курения, несмотря на советы врачей. Он утверждает, что без сигарет его жизнь может закончиться быстрее, пишет Mash.

Согласно рассказам его близких, актёр не может обойтись без курения. В своё время он даже возглавлял движение в защиту прав курильщиков. Боярский заявил медикам, что без табака у него повышается риск сердечного приступа.

Сын Михаила, Сергей, отметил, что сейчас состояние отца улучшилось. Завтра он собирается выступить в спектакле, а в настоящее время отдыхает дома после процедуры компьютерной томографии.