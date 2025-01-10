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10 января, 11:26

Стала известна причина госпитализации Михаила Боярского

Михаилу Боярскому проводят плановое КТ лёгких, сообщил сын

Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Актёру Михаилу Боярскому, госпитализированному ранее в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга, проводят плановое КТ лёгких. Об этом «Mash на Мойке» сообщил его сын Сергей Боярский.

Завтра у народного артиста запланирован спектакль. Состояние здоровья позволяет его отыграть, опасений на данный момент нет.

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Напомним, ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. А совсем недавно, 26 декабря, Михаил Сергеевич отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин наградил главного д'Артаньяна орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Александра Вишнякова
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