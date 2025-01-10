Стала известна причина госпитализации Михаила Боярского
Михаилу Боярскому проводят плановое КТ лёгких, сообщил сын
Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Актёру Михаилу Боярскому, госпитализированному ранее в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга, проводят плановое КТ лёгких. Об этом «Mash на Мойке» сообщил его сын Сергей Боярский.
Завтра у народного артиста запланирован спектакль. Состояние здоровья позволяет его отыграть, опасений на данный момент нет.
Напомним, ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. А совсем недавно, 26 декабря, Михаил Сергеевич отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин наградил главного д'Артаньяна орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.